Известная украинская рок-группа Океан Эльзы даст бесплатный концерт в Киеве. Выступление состоится в 15.00 22 февраля возле Пешеходно-Велосипедного моста. Речь идет о мосте, расположенном рядом с аркой Дружбы народов.

Уточнение: выступление будет проходить не на самом мосту, а возле входа на него. Это сделано из-за мер безопасности, так как соберется много людей.

Концерт — это реакция группы на эскалацию конфликта на Донбассе. Группа Океан Ельзы решила дать концерт, чтобы показать, что украинцы сильные и единые.

— Океан Эльзы споет несколько песен, прямо вместе со всеми. Мы здесь. Мы вместе. Мы сильны и едины! — говорится в заявлении группы.

Также коллектив прикрепил карту, где их можно будет найти. В комментарии Фактам ICTV менеджер коллектива отметила, что это будет импровизированное выступление в формате уличных музыкантов.

Такой порыв коллектива можно расценивать только как моральную поддержку украинцев, которые уже больше недели живут в страхе из-за российской агрессии.

А такое импровизированное выступление станет отдушиной для граждан.