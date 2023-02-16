Мы совпали и планируем ребенка! Лера Товстолес впервые рассказала о возлюбленном

Украинская певица, актриса и радиоведущая Валерия Товстолес рассказала о новых отношениях с иностранцем. Личную жизнь девушка рассекретила за кулисами проекта єПитання, который выйдет весной на Новом канале.

– Если бы вы увидели моего парня, то даже не подумали, что можем быть с ним вместе. Мы разные, но очень совпали. Наши внутренние миры очень похожи, – делится Товстолес.

Пара познакомилась на дне рождения общей подруги. По словам Валерии, это была любовь с первого взгляда.

— Увидела его, и уже не отводила взгляда. Повезло, что он хорошо считывает знаки. Сам подошел, познакомился, пригласил на свидание. Мы встретились 02.02.2022. Оба доверяем таким цифрам. Я изучаю астрологию. Даже каждый день рассказываю гороскоп на радио. Всегда говорю, что не верю в эти сказки, но сама все-таки прислушиваюсь.

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Сейчас Валерия Товстолес поддерживает с любимым отношения на расстоянии. Грандиозных планов на будущее девушка не строит, но признается, что уже думает о детях.