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Персони

Мы совпали и планируем ребенка! Лера Товстолес впервые рассказала о возлюбленном

16 февраля 2023, 14:00
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Лера Товстолєс вперше розповіла про коханого

Украинская певица, актриса и радиоведущая Валерия Товстолес рассказала о новых отношениях с иностранцем. Личную жизнь девушка рассекретила за кулисами проекта єПитання, который выйдет весной на Новом канале.

– Если бы вы увидели моего парня, то даже не подумали, что можем быть с ним вместе. Мы разные, но очень совпали. Наши внутренние миры очень похожи, – делится Товстолес.

Пара познакомилась на дне рождения общей подруги. По словам Валерии, это была любовь с первого взгляда.

— Увидела его, и уже не отводила взгляда. Повезло, что он хорошо считывает знаки. Сам подошел, познакомился, пригласил на свидание. Мы встретились 02.02.2022. Оба доверяем таким цифрам. Я изучаю астрологию. Даже каждый день рассказываю гороскоп на радио. Всегда говорю, что не верю в эти сказки, но сама все-таки прислушиваюсь.

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Лера Товстолєс вперше розповіла про коханого

Сейчас Валерия Товстолес поддерживает с любимым отношения на расстоянии. Грандиозных планов на будущее девушка не строит, но признается, что уже думает о детях.

— Это первый парень, с которым планирую детей. И он, и я очень этого хотим. Поэтому в 2024 году ждите нового украинца или украинку, – признается Валерия Товстолес.

Лера Товстолєс вперше розповіла про коханого

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Источник
Новый канал
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