Главный герой романтического реалити Холостяк 12 Алекс Топольский признался, кто больше всего поразил его из девушек на первой встрече-знакомстве.

По словам бизнесмена, таких было двое — Юля и Саша Мудрая. Первая потому, что принесла голубцы, и у него возникла ностальгия по этому блюду из детства. А также то, как именно она его преподнесла — искренне и без игры.

С Сашей же у Алекса случилась химия.

Сейчас смотрят

— С ней сразу возникла искорка. Знаете, когда ты начинаешь общаться с человеком, и сразу понимаешь, что вы на одной волне. Она смеется над твоими странными шутками (смеется). Во время первой встречи с ней я не думал о том, что говорю, было очень легко, — признался Топольский.

Также запомнился ему и их танец у костра, который, по словам Холостяка, был неловким. Выразил Алекс благодарность и остальным участницам, поскольку каждая из них креативно подошла к знакомству.

Стоит отметить, что в третьем выпуске Холостяка у Алекса и Саши было свидание, на котором Топольский хотел поцеловать девушку, однако она увернулась.

Кроме того, рассказал Топольский и о том, почему решил принять участие в проекте и какое впечатление у него осталось после реалити. Полное интервью Холостяка — читайте на Фактах ICTV.