Украинская певица Алина Гросу презентовала лирик-видео на песню Сумую. В нем артистка приоткрыла секреты личной жизни.

Видеоработу снял парень Алины Гросу, все кадры взяты из личного архива пары.

— Это был один из редких дней, когда нам удалось романтично провести время. Признаюсь, мы тогда впервые позволили себе выйти на такую прогулку. Во-первых, сейчас не очень уместно. Во-вторых, у обоих много работы. Но это была особая дата для нас и поэтому решили встретить ее по-особенному. Вся романтика в простоте: в ценности совместного вечера, в объятиях, во взглядах, даже детские аттракционы поднимают настроение, — прокомментировала премьеру Алина.

Песня Сумую посвящена всем, кто сейчас в разлуке и скучает по своей второй половине.

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По словам Гросу, лирик-видео дает возможность сполна окунуться в романтическую атмосферу.

— Мы сделали так, чтобы у человека, который смотрит, было ощущение, что он рядом со мной. Любимый специально для этого снимал телефоном с высоты глаз. Для этого крепили телефон ему на голову. Кстати, надо внимательно смотреть видеоработу, возможно, в каком-то отражении вы увидите его. Наши отношения я открывать не хочу, но сейчас я влюблена и желаю поделиться своими чувствами с поклонниками, — сказала певица.

Ранее Алина Гросу намекала на новые отношения после разрыва с российским актером Романом Полянским.

Тогда артистка обнародовала ролик, где предстала не сама, а с мужчиной, который гладит ее по лицу.