Президенту Украины подарили текст песни It’s My Life, собственноручно написанный Бон Джови. Презент — знак восхищения храбростью украинцев в войне с Россией.

Подарок Владимиру Зеленскому вручил бывший губернатор Нью-Джерси и кандидат в президенты США Крис Кристи. Он прибыл с неоглашенным визитом в Украину, где встретился с лидером Украины.

Рукотворный текст It’s My Life Бон Джови — знак восхищения жителями Одессы, которые помогают подготовить город к обороне под культовую песню.

This is for the ones who stood their ground…

Odessa, Ukraine. #SlavaUkraini ???????? pic.twitter.com/N9iT2EoeH7

— Bon Jovi (@BonJovi) March 22, 2022