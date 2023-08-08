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Зеленский получил подарок от Бон Джови: за вдохновение из Одессы

8 августа 2023, 18:21
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Зеленський

Президенту Украины подарили текст песни It’s My Life, собственноручно написанный Бон Джови. Презент — знак восхищения храбростью украинцев в войне с Россией.

Подарок Владимиру Зеленскому вручил бывший губернатор Нью-Джерси и кандидат в президенты США Крис Кристи. Он прибыл с неоглашенным визитом в Украину, где встретился с лидером Украины.

Рукотворный текст It’s My Life Бон Джови — знак восхищения жителями Одессы, которые помогают подготовить город к обороне под культовую песню.

Подарок был оформлен лично Бон Джови — он даже оформил его в рамочку, а Крис передал в руки Зеленского.

— Песня послужила вдохновением для многих одесситов, когда они готовились к вторжению россиян, — заявил Кристи.

Это не первый подарок от музыкантов лидерам Украины — в апреле украинский писатель и певец Жадан подарил Залужному свою книгу. По эмоциям главнокомандующего ВСУ стало понятно, что он очень рад такому презенту.

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Bon Jovi Война в Украине Владимир Зеленский
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