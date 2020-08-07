Украинская артистка Тина Кароль и несколько российских исполнителей отказались от выступлений в день тишины накануне президентских выборов в Беларуси, 8 августа.

В частности выступать отказались Тины Кароль, Леонид Агутин, Оксана Ковалевская из группы Краски, группа Кар-Мэн, белорусский исполнитель Мэвл, группа RASA.

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В Беларуси 8 августа анонсировали множество бесплатных концертов в ряде городов.

В Бобруйске должны были выступить украинские исполнители Тина Кароль, Павло Зибров, а также Лисапетный батальон. На праздничном концерте в Бресте должен спеть Олег Винник.

К слову, пресс-службы украинских артистов уже второй день не отвечают на запросы и не комментируют эту ситуацию.

Президентские выборы в Беларуси

Выборы президента в Беларуси намечены на 9 августа 2020 года. С 4 августа в стране уже началось досрочное голосование.

Нынешний президент Александр Лукашенко удерживает власть уже 26 лет.