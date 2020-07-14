Spotify в Украине может появиться с 15 июля

Стриминговый сервис Spotify может заработать в Украине уже с 15 июля.

В таблице, где перечислены возрастные ограничения на использование продукта, появились упоминания России, Украины, Беларуси и Казахстана.

Однако то, что сервис запускают в Украине, компания официально еще не подтвердила.

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К такому выводу пришли пользователи, детально изучив новые условия использования, которые вступают в силу уже со среды 15 июля.

По информации СМИ, Spotify уже зарегистрировался в Белоруси как плательщик налога.

Отмечается, что обычно стриминговый сервис Spotify запускают сразу на регион, а не на отдельную страну. Подтверждением этому является, что на русском языке появилась аудиореклама.

Пока пользователи не могут скачать приложение себе, также нет пока цен.

Сервис Spotify полезный тем, что благодаря ему можно прослушивать музыку. Есть как бесплатная подписка, так и платная.

Недавно пользователи iPhone и iPad по всему миру столкнулись с проблемой, из-за которой перестали работать популярные приложения на iOS. Тогда перестали работать Spotify, Tinder, Viber.