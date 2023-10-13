Украинская певица Alyona Alyona презентовала новую песню В темноті. В основе композиции лежат детские воспоминания артистки.

Alyona Alyona рассказала о теплых моментах своего детства, украинском селе и простых жизненных радостях, которые навсегда запечатлелись в памяти.

— В самые тревожные периоды жизни из памяти наружу выходят воспоминания о самых счастливых моментах: когда было спокойно, хорошо, тепло, радостно, и все вокруг было наполнено яркими и добрыми эмоциями. Для меня один из таких периодов — это детство и воспоминания о дедушках и бабушках. В этой песне я собрала воедино все эти памятные моменты, которые я провела в трех разных, но одновременно таких родных сердцу местах, — прокомментировала реперша.

Alyona Alyona отметила, что для нее село навсегда останется “чем-то добрым, теплым, с ароматом свежеиспеченного хлеба в воздухе, бабушкиными руками в земле, родным домом и букетами пахучих трав на столе”.

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Видеоработу снял парень Гросу, все кадры взяты из личного архива пары.