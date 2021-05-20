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Порядок выступлений стран во втором полуфинале Евровидения 2021

20 мая 2021, 12:00
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Порядок выступлений стран во втором полуфинале Евровидения 2021

Второй полуфинал 65-го международного песенного конкурса Евровидение 2021 состоится уже сегодня, 20 мая, в Роттердаме.

В нем примут участие 17 стран, десять из которых пройдут в финал.

Порядок выступлений стран во втором полуфинале Евровидения 2021

Порядок выступлений стран был определен жеребьевкой и утвержден исполнительным директором конкурса Мартином Остердалом.

Евровидение - порядок выступлений во втором полуфинале

  1. Сан-Марино (Senhit — Adrenalina)
  2. Эстония (Uku Suviste — The Lucky One)
  3. Чешская Республика (Benny Cristo — omaga)
  4. Греция (Stefania — Last Dance)
  5. Австрия (Vincent Bueno — Amen)
  6. Польша (RAFAŁ — The Ride)
  7. Молдова (Natalia Gordienko — Sugar)
  8. Исландия (Daði og Gagnamagnið — 10 Years)
  9. Сербия (Hurricane — Loco Loco)
  10. Грузия (Tornike Kipiani — You)
  11. Албания (Anxhela Peristeri — Karma)
  12. Португалия (The Black Mamba — Love Is On My Side)
  13. Болгария (Victoria — Growing Up Is Getting Old)
  14. Финляндия (Blind Channel — Dark Side)
  15. Латвия (Samanta Tina — The Moon is Rising)
  16. Швейцария (Gjon’s Tears — Tout l’Univers)
  17. Дания (Fyr & Flamme — Øve Os På Hinanden)

Победителя конкурса мы узнаем в субботу, 22 мая. В гранд-финале будут соревноваться 26 участников.

В финале уже автоматически оказались страны-организаторы и страна-победитель Евровидения 2019.

Кто прошел в финал Евровидения 2021

По результатам первого полуфинала Евровидения 2021, в финале конкурса оказались 10 стран. В частности, и представитель Украины, электро-фолк группа Go-A, которая зажгла публику ярким выступлением и песней Шум.

Подробнее о том, кто прошел в финал Евровидения 2021 — читайте на Фактах ICTV.

Фото: Eurovision.ua

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