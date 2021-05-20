Второй полуфинал 65-го международного песенного конкурса Евровидение 2021 состоится уже сегодня, 20 мая, в Роттердаме.

В нем примут участие 17 стран, десять из которых пройдут в финал.

Порядок выступлений стран во втором полуфинале Евровидения 2021

Порядок выступлений стран был определен жеребьевкой и утвержден исполнительным директором конкурса Мартином Остердалом.

Сан-Марино (Senhit — Adrenalina) Эстония (Uku Suviste — The Lucky One) Чешская Республика (Benny Cristo — omaga) Греция (Stefania — Last Dance) Австрия (Vincent Bueno — Amen) Польша (RAFAŁ — The Ride) Молдова (Natalia Gordienko — Sugar) Исландия (Daði og Gagnamagnið — 10 Years) Сербия (Hurricane — Loco Loco) Грузия (Tornike Kipiani — You) Албания (Anxhela Peristeri — Karma) Португалия (The Black Mamba — Love Is On My Side) Болгария (Victoria — Growing Up Is Getting Old) Финляндия (Blind Channel — Dark Side) Латвия (Samanta Tina — The Moon is Rising) Швейцария (Gjon’s Tears — Tout l’Univers) Дания (Fyr & Flamme — Øve Os På Hinanden)

Победителя конкурса мы узнаем в субботу, 22 мая. В гранд-финале будут соревноваться 26 участников.

В финале уже автоматически оказались страны-организаторы и страна-победитель Евровидения 2019.

Кто прошел в финал Евровидения 2021

По результатам первого полуфинала Евровидения 2021, в финале конкурса оказались 10 стран. В частности, и представитель Украины, электро-фолк группа Go-A, которая зажгла публику ярким выступлением и песней Шум.

Подробнее о том, кто прошел в финал Евровидения 2021 — читайте на Фактах ICTV.

Фото: Eurovision.ua