Второй полуфинал 65-го международного песенного конкурса Евровидение 2021 состоится уже сегодня, 20 мая, в Роттердаме.
В нем примут участие 17 стран, десять из которых пройдут в финал.
Порядок выступлений стран во втором полуфинале Евровидения 2021
Порядок выступлений стран был определен жеребьевкой и утвержден исполнительным директором конкурса Мартином Остердалом.
- Сан-Марино (Senhit — Adrenalina)
- Эстония (Uku Suviste — The Lucky One)
- Чешская Республика (Benny Cristo — omaga)
- Греция (Stefania — Last Dance)
- Австрия (Vincent Bueno — Amen)
- Польша (RAFAŁ — The Ride)
- Молдова (Natalia Gordienko — Sugar)
- Исландия (Daði og Gagnamagnið — 10 Years)
- Сербия (Hurricane — Loco Loco)
- Грузия (Tornike Kipiani — You)
- Албания (Anxhela Peristeri — Karma)
- Португалия (The Black Mamba — Love Is On My Side)
- Болгария (Victoria — Growing Up Is Getting Old)
- Финляндия (Blind Channel — Dark Side)
- Латвия (Samanta Tina — The Moon is Rising)
- Швейцария (Gjon’s Tears — Tout l’Univers)
- Дания (Fyr & Flamme — Øve Os På Hinanden)
Победителя конкурса мы узнаем в субботу, 22 мая. В гранд-финале будут соревноваться 26 участников.
В финале уже автоматически оказались страны-организаторы и страна-победитель Евровидения 2019.
Кто прошел в финал Евровидения 2021
По результатам первого полуфинала Евровидения 2021, в финале конкурса оказались 10 стран. В частности, и представитель Украины, электро-фолк группа Go-A, которая зажгла публику ярким выступлением и песней Шум.
Подробнее о том, кто прошел в финал Евровидения 2021 — читайте на Фактах ICTV.
Фото: Eurovision.ua