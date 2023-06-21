Песни Виктора Цоя в Украине не под запретом — об этом заявили в Государственном агентстве Украины по вопросам искусств и художественного образования. Так, певец не попадает под запрет на исполнение российской музыки в Украине.

В агентстве заявили, что Минкульт Украины опубликует перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности — среди них Цоя нет.

— Виктор Цой не включен в указанный перечень, – сообщается в документе от Госискусств.

В агентстве также добавили, что это советский артист, и он не был гражданином РФ — именно поэтому ограничение на его творчество не распространяется.

История берет свое начало во Львове, где юный музыкант исполнял песни Цоя на улице — нардеп Наталия Пипа сделала ему замечание, указав именно на запрет публичного воспроизведения российской музыки. Гитарист ответил, не перебирая слов и оскорбил депутата.

После этого Наталия обратилась в полицию — спустя время на уличного музыканта составили протокол о мелком хулиганстве, после чего его отправили в приют. Через несколько дней он оттуда выбрался, и записал видео с извинениями за свое поведение.

Напомним, что запрет на публичное прослушивание российской музыки в Украине вступил в силу еще в июне 2022 года. Изменения коснулись ТВ и радио. Политики считают, что это поможет продвигать украинску культуру в пределах страны и способствовать ее развитию.