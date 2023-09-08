Макс Барских выпустил свой первый украиноязычный альбом под названием Зорепад и одноименную песню, которая вошла в подборку. В целом, в работу артиста вошло 10 песен, и 6 из них новые.

Это уже восьмой альбом музыканта, и ради него он приостановил работу над англоязычными песнями. Все ради фанатов из Украины, которые нуждаются в песнях на родном языке.

— Моей главной целью всегда было и остается создание качественной современной украинской поп-музыки. Но это еще не все. Ее должны слушать там, где еще вчера звучали российские песни, — заявил Макс.

Сейчас смотрят

Пользователи сети уже отреагировали на песню Зорепад и новый альбом:

Это что-то невероятное. Спасибо за такую песню. Очень своевременно.

Как красиво! Песня души! Так нежно, прекрасно! Спасибо Вам, творческих успехов!

Песня на разрыв сердца, и Макс поет ее с невероятным подъемом, на пронзительных нотах!

Как люди после таких волшебных песен слушают русскоязычные треки? Невероятный альбом.

Напомним, что в начале сентября Барских выпустил песню Не плач, которую посвятил непростым отношениям двоих людей. Песня пусть и имеет не самый веселый мотив, но получилась танцевальной и яркой.