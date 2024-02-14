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Музыка

Детское Евровидение 2024: какая страна будет принимать конкурс

14 февраля 2024, 15:49
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Анастасія Димид - представниця України на Дитячому Євробаченні 2023
Источник: Общественное

Детский песенный конкурс Евровидение 2024 состоится в Испании. Город-организатора и даты проведения мероприятия объявят позже.

Что известно о Детском Евровидении 2024

22-й детский песенный конкурс Евровидение будет вести испанский национальный общественный вещатель Radiotelevisión Española (RTVE).

В прошлом году Детское Евровидение проходило во французской Ницце. Испания заняла второе место с участницей Сандрой Валеро, а победу одержала представительница Франции Зои Клозюр.

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Правила Детского Евровидения не обязывают страну-победительницу проводить конкурс в следующем году. Общественный вещатель Франции France Télévisions решил передать организацию мероприятия Испании.

Последний раз представитель Испании побеждал в Детском Евровидении в 2004 году.

— Через двадцать лет после их победы на детском песенном конкурсе Евровидение мы рады, что наконец-то привезли конкурс в Испанию. Мы благодарны вещателю RTVE, который согласился провести 22-й конкурс. Мы с нетерпением ждем фиесты в Испании позже в этом году, — сказал исполняющий супервайзер детского Евровидения Мартин Эстердаль.

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