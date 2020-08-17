17 августа родился легендарный украинский певец Кузьма Скрябин. Сегодня вокалисту исполнилось бы 52 года.
Андрей Викторович Кузьменко родился в городе Самбор, Львовской области.
Его мать – преподаватель музыки, ей в 2012 году Кузьма посвятил песню Мам.
Отец Кузьмы работал всю жизнь на химических предприятиях инженером.
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Кузьма Скрябин мечтал стать врачом-неврологом, однако, из-за обстоятельств, он поступил в ПТУ на штукатура и только потом стал студентом Петрозаводского мединститута.
В 1986 году Кузьма познакомился с гитаристом Владимиром Шкондой, с которым они и создали группу.
Он занимался музыкой во время обучения в институте, большинство песен были на английском языке, которые потом переводили.
Для многих групп Андрей Скрябин был автором текстов, музыки и лицом.
За день до гибели Скрябин выпустил клип на песню Дельфины. 1 февраля 2015 года музыкант возвращался после концерта из Кривого Рога в Киев за рулем внедорожника. Он торопился, так как должен был сразу после выступления улететь за границу.
Из-за скользкой дороги его авто столкнулось с молоковозом. От полученных травм Кузьма погиб.
В день рождения Кузьмы Факты ICTV собрали хиты музыканта.
Недавно депутатское большинство Верховной Рады поддержало запрос к президенту Владимиру Зеленскому о присвоении посмертно звания Народный артист Украины Андрею Кузьменко.
260 народных депутатов поддержали направление запроса к президенту Зеленскому.