17 августа родился легендарный украинский певец Кузьма Скрябин. Сегодня вокалисту исполнилось бы 52 года.

Андрей Викторович Кузьменко родился в городе Самбор, Львовской области.

Его мать – преподаватель музыки, ей в 2012 году Кузьма посвятил песню Мам.

Отец Кузьмы работал всю жизнь на химических предприятиях инженером.

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Кузьма Скрябин мечтал стать врачом-неврологом, однако, из-за обстоятельств, он поступил в ПТУ на штукатура и только потом стал студентом Петрозаводского мединститута.

В 1986 году Кузьма познакомился с гитаристом Владимиром Шкондой, с которым они и создали группу.

Он занимался музыкой во время обучения в институте, большинство песен были на английском языке, которые потом переводили.

Для многих групп Андрей Скрябин был автором текстов, музыки и лицом.

За день до гибели Скрябин выпустил клип на песню Дельфины. 1 февраля 2015 года музыкант возвращался после концерта из Кривого Рога в Киев за рулем внедорожника. Он торопился, так как должен был сразу после выступления улететь за границу.

Из-за скользкой дороги его авто столкнулось с молоковозом. От полученных травм Кузьма погиб.

В день рождения Кузьмы Факты ICTV собрали хиты музыканта.

Недавно депутатское большинство Верховной Рады поддержало запрос к президенту Владимиру Зеленскому о присвоении посмертно звания Народный артист Украины Андрею Кузьменко.

260 народных депутатов поддержали направление запроса к президенту Зеленскому.