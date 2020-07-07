Украинская хип-хоп исполнительница Алина Паш выпустила клип на песню N.U.M., наполненную этническими мотивами.

Композиция является арт-манифест с призывом к осознанию собственных корней и незабвению мест силы артиста.

В тексте песни используются несколько языков, в частности украинский, английский и русский.

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Сингл несет в себе мысль, что границ для музыки не существует, а язык — это только один из инструментов.

В июне Алина Паш отправилась в Карпаты за трембитой, чтобы получить уникальный музыкальный инструмент. Однако певица и не могла догадаться, на какие испытания себя отправляет.

Алине пришлось вброд переходить затопленную улицу и с незаурядными усилиями добраться до места назначения.