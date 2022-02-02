Колумбийская певица и танцовщица Шакира празднует свой день рождения. Сегодня, 2 февраля, артистке исполнилось 45 лет.

Шакира — это тот случай, когда возраст только украшает. С юных лет певица едва изменилась, а ее спортивной фигуре позавидуют многие. Активная, яркая, артистичная — об этой исполнительнице слышали во всем мире, а ее песни может напеть каждый.

В честь дня рождения Шакиры Факты ICTV решили вспомнить самые яркие хиты певицы.

Whenever, Wherever

Трек Whenever, Wherever Шакира выпустила в 2001 году. Он вошел в ее первый англоязычный альбом Laundry Service.

Эта песня остается актуальной до сегодняшнего дня, ее нередко можно услышать в ротациях радиостанций.

Loca

В 2010 году совместно с El Cata Шакира презентовала песню Loca. Долгое время композиция была хитом и играла отовсюду.

Эта композиция вошла в седьмой студийный альбом исполнительницы Sale el Sol.

Waka Waka (This Time for Africa)

В 2010 году этот трек слушал весь мир, поскольку именно он стал гимном Чемпионата мира по футболу, что проходил в Южно-Африканской Республике.

Chantaje

Не менее популярную композицию Chantaje Шакира представила в 2016 году совместно с исполнителем Maluma. Испанский язык артистки не оставляет равнодушным никого.

Этот трек по сей день пользуется популярностью.

Rabiosa

Еще один успешный дуэт — Шакира и Pitbull с песней Rabiosa. В клипе к этому треку певица предстала вовсе в непривычном для себя образе с черным каре.

Говоря о творчестве Шакиры, можно смело заявить, что ее музыка не выходит из моды. Слыша каждую композицию певицы невольно хочется танцевать, несмотря на то, что в последнее время артистка не так часто радует своих поклонников новыми работами.

Очевидно, что сейчас свое свободное время певица проводит со своим возлюбленным, футболистом Жераром Пике и их сыновьями — Миланом и Сашей.

К слову, в этот день свой день рождения отмечает и Жерар. Ему исполняется 35 лет.