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Мечта уничтожена: Тоня Матвиенко рассказала, почему они с мужем живут вместе с мамой

26 июля 2023, 10:41
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Тоня Матвієнко

Исполнительница Тоня Матвиенко рассказала, почему они с мужем, певцом Арсеном Мирзояном и детьми живут под одной крышей с мамой, артисткой Ниной Матвиенко.

Говорит, хотят иметь собственное жилье, а не арендованное.

— Мне кажется, это вообще не выгодно… На данный момент у нас нет жилья. Мы когда-то с Арсеном вложили деньги в строительство и оно не достроилось. Вот эта мечта уничтожена. Грубо говоря, мы просто ждем, — призналась Тоня.

Добавляет, все началось в 2017 году, а потому уже на протяжении шести лет супруги не теряют надежду, что жилье достроится.

Также Тоня Матвиенко рассекретила свои заработки. Она назвала доход до полномасштабной войны, а также призналась, что сейчас его вовсе нет.

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Фото: Тоня Матвиенко

Источник
Слава Дьомін
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Тоня Матвієнко
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