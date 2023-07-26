Исполнительница Тоня Матвиенко рассказала, почему они с мужем, певцом Арсеном Мирзояном и детьми живут под одной крышей с мамой, артисткой Ниной Матвиенко.
Говорит, хотят иметь собственное жилье, а не арендованное.
— Мне кажется, это вообще не выгодно… На данный момент у нас нет жилья. Мы когда-то с Арсеном вложили деньги в строительство и оно не достроилось. Вот эта мечта уничтожена. Грубо говоря, мы просто ждем, — призналась Тоня.
Добавляет, все началось в 2017 году, а потому уже на протяжении шести лет супруги не теряют надежду, что жилье достроится.
Также Тоня Матвиенко рассекретила свои заработки. Она назвала доход до полномасштабной войны, а также призналась, что сейчас его вовсе нет.
Фото: Тоня Матвиенко