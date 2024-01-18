Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Персоны

Мечты должны сбываться: Залужному подарили книгу Максима Кривцова, который погиб на войне

18 января 2024, 12:39
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Максим Кривцов, Валерій Залужний

Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному подарили книгу украинского поэта Максима Кривцова, который погиб на войне.

Залужный сделал селфи с книгой Максима Кривцова

Фото главнокомандующего ВСУ со сборником Вірші з бійниці опубликовал в Facebook украинский художник и писатель Валерий Пузик. Залужный сделал селфи с книгой Максима Кривцова в своем кабинете.

— Мечты должны сбываться. Книга Максима Кривцова у Валерия Залужного, — говорится в подписи к фото.

Сейчас смотрят

Книга Максима Кривцова Вірші з бійниці вышла из печати в декабре прошлого года. Сборник признали одной из лучших украинских книг 2023 года по версии украинского ПЕН.

О гибели Максима Кривцова стало известно 7 января, ему было 33 года. В ряды Вооруженных сил поэт присоединился добровольцем в 2014 году.

Впоследствии Максим работал в Центре реабилитации и реадаптации участников АТО и ООС и Veteran Hub. После полномасштабного вторжения РФ в 2022 году вернулся на фронт.

За день до гибели Кривцов написал стихотворение о смерти военного. Эти строки оказались последними в жизни художника.

Читайте также:
У Києві прощаються з поетом Максимом КривцовимВ Киеве попрощались з поэтом Максимом Кривцовым, который погиб на войне

Фото: Максим Кривцов, Валерий Пузик

Теги
Валерій Залужний
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь