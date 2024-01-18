Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному подарили книгу украинского поэта Максима Кривцова, который погиб на войне.

Залужный сделал селфи с книгой Максима Кривцова

Фото главнокомандующего ВСУ со сборником Вірші з бійниці опубликовал в Facebook украинский художник и писатель Валерий Пузик. Залужный сделал селфи с книгой Максима Кривцова в своем кабинете.

— Мечты должны сбываться. Книга Максима Кривцова у Валерия Залужного, — говорится в подписи к фото.

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Книга Максима Кривцова Вірші з бійниці вышла из печати в декабре прошлого года. Сборник признали одной из лучших украинских книг 2023 года по версии украинского ПЕН.

О гибели Максима Кривцова стало известно 7 января, ему было 33 года. В ряды Вооруженных сил поэт присоединился добровольцем в 2014 году.

Впоследствии Максим работал в Центре реабилитации и реадаптации участников АТО и ООС и Veteran Hub. После полномасштабного вторжения РФ в 2022 году вернулся на фронт.

За день до гибели Кривцов написал стихотворение о смерти военного. Эти строки оказались последними в жизни художника.

Фото: Максим Кривцов, Валерий Пузик