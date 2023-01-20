Модель Крисси Тайген и певец Джон Ледженд рассказали о пополнении в семье — у них родилась девочка. Звездная пара поделилась первыми снимками новорожденной.

Так, в Instagram появилось фото, где ребенок обнимает своим старшим братом и сестричкой — шестилетней Луной и четырехлетним Майлзом.

— Она здесь! Эсти Максин Стивенс — в доме кипит жизнь, и наша семья не может быть счастливее. Папа каждую ночь проливает слезы радости, видя, что Луна и Майлз так полны любви. Спасибо за всю любовь и добрые пожелания — мы все это чувствуем!, — подписала снимок Крисси.

Что касается Джона, то он поделился этой радостной новостью во время выступления за частном концерте. Артист признался, что и хоть он не выспался, он чувствовал себя заряженным энергией, даже после пребывания в больнице с женой.

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Впервые Крисси заговорила о ребенке еще в августе — тогда она опубликовала в Instagram фото с круглым животом.

Пополнение в семье состоялось после потери сына на 20 неделе беременности два года назад. Тогда пара заявила, что причиной этому был аборт.

Не только эта звездная пара захотела завести ребенка — актер Дневников вампира Иэн Сомерхолдер и актриса Никки Рид ждут второго ребенка.