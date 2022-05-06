Российская актриса Маша Машкова, дочь путинского пропагандиста Владимира Машкова рассказала, как жила после 24 февраля.

По словам Маши, эти два месяца она прожила в основном в новостях. Говорит, каждое утро просыпалась и обещала себе ничего не смотреть и не читать, однако у нее не получалось.

— Еще я решала вопросы, что мне делать. Я должна была вернуться (в Россию, — Ред.) досниматься в проекте для телеканала Россия про Вторую мировую войну. Хороший проект, я там играю “бывшего человека”, — призналась Машкова.

Актриса отметила, что также думала — молчать или говорить о том, что она знает и видела своими глазами, а также думала досниматься в этом проекте.

— Мне как ни в чем не бывало стали присылать пробы из России. Я точно знала, что делать этого не буду. Но думала, выполнять ли мне обязательства уже имеющиеся или нет. Решила не выполнять, — подчеркнула Машкова.

Говорит, надеялась, что ее уволят, особенно после выступления на CNN, где высказалась против войны. Более того, ей позвонили и сказали, что сейчас новое правило на государственных каналах — всех артистов проверяют на позицию.

— Я подумала, ну все. Но позвонили через неделю и сказали: Нет, нет, пусть Машенька возвращается. Дальше я поняла, что мне придется отказываться. В контрактах всегда есть пункты о форс-мажорных обстоятельствах, куда входит и война, но у нас то войны нет. Посмотрим, что будет, — отметила Маша.

Говорит, что могут подать на нее в суд, но тут оказалось, что быть бедным — быть свободным, поскольку в РФ у нее нет ни квартир, ни машин.

Напомним, в марте Маша Машкова пошла против известного отца, актера Владимира Машкова. Она поддержала Украину и сказала, что не может найти общий язык с папой, который выступает за войну в нашей стране.

Актриса проживает в США вместе с мужем и двумя детьми. По словам Маши, ей высказывать свою позицию в другой стране легче, поскольку не нужно переживать по поводу тюрьмы или за детей.