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Можна жить без еталонів: Вакарчук зачитал любимое стихотворение Лины Костенко

21 февраля 2022, 15:57
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Святослав Вакарчук
Источник: Святослав Вакарчук

Украинский певец и лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук зачитал любимое стихотворение Лины Костенко.

По случаю Дня родного языка, который отмечают 21 февраля, артист опубликовал видео, на котором продекламировал поэзию На світі можна жить без еталонів. Вакарчук отметил, что строки этого стихотворения сегодня являются особенно актуальными.

– Будем сильными! С Днем родного языка, друзья! – сказал лидер группы Океан Эльзы.

Святослав призывает своих подписчиков присоединиться к флешмобу и выложить в соцсети видео с любимыми строками на родном языке и хештегом #ріднамова и #UA.

Артист добавил, что видео по случаю праздника он записал, находясь в Киеве. На заднем фоне можно увидеть картину родного для Вакарчука Львова. Ее нарисовала мать певца – Светлана Александровна Вакарчук.

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Недавно группа Океан Эльзы представила клип на песню Весна. Святослав Вакарчук отметил, что весна – это особенное время года для него, она ассоциируется с романтикой и любовью.

Клип на трек Весна снял режиссер Иван Шоха. Зрители при просмотре ролика будут волноваться за отношения двух снеговичков, которые должны найти друг друга до начала весны.

Теги
Лина Костенко , Святослав Вакарчук
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