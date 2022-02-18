Известная певица Тина Кароль восхитила поклонников своими образами на национальной музыкальной премии Украинская песня года.
В Instagram Тина Кароль обнародовала серию из фото и видео, на которых показала, как для нее прошла премия. Также в посте она собрала образы, в которых дефилировала на мероприятии.
На Украинской песне года исполнительница предстала в трех черных нарядах. В полупрозрачном платье с большим шлейфом, украшенном звездочками. В платье силуэта рыбка с рукавами-фонариками и в приталенном платье с латекса с откровенным декольте и прозрачными вставками на талии и бедрах.
Также Тина Кароль указала на бренды, наряды которых выбрала — лондонский дизайнер David Koma и украинские бренды Lever Couture и Wona concept.
Подписчики не стали скрывать свого восхищения и отметили, что артистка прекрасно выглядит.
- Безумно красивый образ.
- Какая красивая женщина!
- По-настоящему звездные луки! Восторг!
- Какой же потрясающий наряд! Образ ноченьки.
- Ну просто вау женщина!
- Образ звездочета — очень-очень обалденный.
- Не изменяйте своему стилю! Вы красотка!
- Можно сойти с ума.
- Совершенство в деталях. Я фанат вашего образа со звездочками и накидкой, это просто сногсшибательно и невероятно сексуально.
- Очаровательный львенок. — Пишут пользователи сети.
Ранее Тина Кароль восхитила своим образом на отборе на Евровидение 2022, где артистка была в составе жури. Она предстала перед зрителями и участниками в черном платье с глубоким декольте и спущенными плечами.