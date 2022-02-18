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Можно сойти с ума! Тина Кароль в полупрозрачном наряде восхитила поклонников

18 февраля 2022, 13:55
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Тіна Кароль
Источник: Тина Кароль

Известная певица Тина Кароль восхитила поклонников своими образами на национальной музыкальной премии Украинская песня года.

В Instagram Тина Кароль обнародовала серию из фото и видео, на которых показала, как для нее прошла премия. Также в посте она собрала образы, в которых дефилировала на мероприятии.

На Украинской песне года исполнительница предстала в трех черных нарядах. В полупрозрачном платье с большим шлейфом, украшенном звездочками. В платье силуэта рыбка с рукавами-фонариками и в приталенном платье с латекса с откровенным декольте и прозрачными вставками на талии и бедрах.

Также Тина Кароль указала на бренды, наряды которых выбрала — лондонский дизайнер David Koma и украинские бренды Lever Couture и Wona concept.

Подписчики не стали скрывать свого восхищения и отметили, что артистка прекрасно выглядит.

  • Безумно красивый образ.
  • Какая красивая женщина!
  • По-настоящему звездные луки! Восторг!
  • Какой же потрясающий наряд! Образ ноченьки.
  • Ну просто вау женщина! 
  • Образ звездочета — очень-очень обалденный.
  • Не изменяйте своему стилю! Вы красотка!
  • Можно сойти с ума.
  • Совершенство в деталях. Я фанат вашего образа со звездочками и накидкой, это просто сногсшибательно и невероятно сексуально.
  • Очаровательный львенок. — Пишут пользователи сети.
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Ранее Тина Кароль восхитила своим образом на отборе на Евровидение 2022, где артистка была в составе жури. Она предстала перед зрителями и участниками в черном платье с глубоким декольте и спущенными плечами.

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