Известная певица Тина Кароль восхитила поклонников своими образами на национальной музыкальной премии Украинская песня года.

В Instagram Тина Кароль обнародовала серию из фото и видео, на которых показала, как для нее прошла премия. Также в посте она собрала образы, в которых дефилировала на мероприятии.

На Украинской песне года исполнительница предстала в трех черных нарядах. В полупрозрачном платье с большим шлейфом, украшенном звездочками. В платье силуэта рыбка с рукавами-фонариками и в приталенном платье с латекса с откровенным декольте и прозрачными вставками на талии и бедрах.

Также Тина Кароль указала на бренды, наряды которых выбрала — лондонский дизайнер David Koma и украинские бренды Lever Couture и Wona concept.

Подписчики не стали скрывать свого восхищения и отметили, что артистка прекрасно выглядит.

Безумно красивый образ.

Какая красивая женщина!

По-настоящему звездные луки! Восторг!

Какой же потрясающий наряд! Образ ноченьки.

Ну просто вау женщина!

Образ звездочета — очень-очень обалденный.

Не изменяйте своему стилю! Вы красотка!

Можно сойти с ума.

Совершенство в деталях. Я фанат вашего образа со звездочками и накидкой, это просто сногсшибательно и невероятно сексуально.

Очаровательный львенок. — Пишут пользователи сети.

Ранее Тина Кароль восхитила своим образом на отборе на Евровидение 2022, где артистка была в составе жури. Она предстала перед зрителями и участниками в черном платье с глубоким декольте и спущенными плечами.