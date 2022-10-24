Певица Тина Кароль вместе с сыном Вениамином побывала на экскурсии в штаб-квартире ООН.

Фотографиями с Нью-Йорка артистка поделилась в своем Telegram-канале. На одном из снимков они с Вениамином позируют вместе с Сергеем Кислицей — постоянным представителем Украины при ООН.

Очевидно, что Тина Кароль решила показать сыну, где принимаются важные решения для мира, выразив надежду в том, что он также будет полезен для Украины.

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— Все, что в жизни случается — это связь. Этот зал — колыбель важных решений для мира. Пусть тебе, сын, хватит сил и мудрости быть полезным миру, Украине! Возможно, этот микрофон будет громче чем мой. Я бы была счастлива. Безусловно, твоя жизнь — твой выбор, но я позволю себе помечтать! — написала певица под кадрами.

Отметим, 13-летний Вениамин учится в элитной школы Repton Preparatory School в Великобритании. Исполнительница видится с ним на каникулах, а также, когда есть свободное время.