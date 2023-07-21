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Возможность вернуться в прошлое: Monatik перевел хит Мокрая на украинский

21 июля 2023, 15:00
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Дмитро Монатик (Monatik)

Русскоязычный хит мультиартиста Дмитрия Монатика (Monatik) Мокрая зазвучал по другому. Исполнитель перевел трек на украинский язык.

Перевод песни состоялся в рамках проекта Дмитрия Repaired (ремонт).

Стоит отметить, что в свое время трек Мокрая покорил сердца миллионов слушателей Монатика. В соцсетях он регулярно спрашивает у поклонников, какой из хитов они бы хотели услышать на украинском языке, в силу этого выбор артиста пал именно на эту композицию.

Интересно то, что артист перевыпустил композицию сольно, хотя в оригинальной версии она звучит в дуэте с Quest Pistols.

Пользователи сети уже оценили новую версию песни, забросав исполнителя комплиментами.

  • Круто, очень нравятся ваши переводы, не останавливайтесь.
  • Вы большие молодцы. Так держать, и никого не слушайте. Делайте свою работу в кайф.
  • Какая классная идея переводить ваши песни на украинский язык. Слушаю сейчас вас только на украинском.
  • Я не думала, что переведенная песня может звучать лучше оригинала, но только что вы это опровергли! Продолжайте, это невероятно! Спасибо за ваш труд!
  • Спасибо за перевод любимых треков. Новое дыхание песни и возможность на три минуты вернуться во время, когда все было иначе, — такие комментарии можно увидеть под песней Монатика.

Ранее Дмитрий перевел на украинский язык хит То, от чего без ума.

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