Русскоязычный хит мультиартиста Дмитрия Монатика (Monatik) Мокрая зазвучал по другому. Исполнитель перевел трек на украинский язык.

Перевод песни состоялся в рамках проекта Дмитрия Repaired (ремонт).

Стоит отметить, что в свое время трек Мокрая покорил сердца миллионов слушателей Монатика. В соцсетях он регулярно спрашивает у поклонников, какой из хитов они бы хотели услышать на украинском языке, в силу этого выбор артиста пал именно на эту композицию.

Интересно то, что артист перевыпустил композицию сольно, хотя в оригинальной версии она звучит в дуэте с Quest Pistols.

Пользователи сети уже оценили новую версию песни, забросав исполнителя комплиментами.

Круто, очень нравятся ваши переводы, не останавливайтесь.

Вы большие молодцы. Так держать, и никого не слушайте. Делайте свою работу в кайф.

Какая классная идея переводить ваши песни на украинский язык. Слушаю сейчас вас только на украинском.

Я не думала, что переведенная песня может звучать лучше оригинала, но только что вы это опровергли! Продолжайте, это невероятно! Спасибо за ваш труд!

Спасибо за перевод любимых треков. Новое дыхание песни и возможность на три минуты вернуться во время, когда все было иначе, — такие комментарии можно увидеть под песней Монатика.

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