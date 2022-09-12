Украинский телеведущий Анатолий Анатолич рассказал, почему не хочет возвращать своих детей в Украину. Сейчас они проживают во Франции, и ходят в школу, где являются единственными украинцами.

Своими мыслями артист поделился в Instagram.

— Моя семья сейчас проживает в районе Бульон — он чистый и безопасный. Но есть и другие локации Франции, и они не такие. В этой школе, куда ходят мои дети, они являются единственными украинцами, — начал свою мысль телеведущий.

По заявлению Анатолия, главная причина, почему они не возвращаются в Украину — это отсутствие сирен, обучение в хорошей школе и безопасность. Шоумен надеется, что сможет со всей своей семьей вернуться в Украину до конца года, но пока такое решение не принималось.

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— Можете бросать в меня камнями, но это мое решение. Всех обнимаю, и желаю безопасности детям. Мы, родители, о себе позаботимся, но за детей несем ответственность, — добавил Анатолич.

Напомним, что Анатолий Анатолич присоединился к строительному батальону Добробат после поездки во Францию в начале лета. Артист тогда заявил, что вместе с Лилей Ребрик будут помогать и рассказывать о своих делах подписчикам.