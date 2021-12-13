Финалист романтического реалити Холостячка 2 Дмитрий Шевченко рассказал, общается ли со Златой Огневич и как изменилась его жизнь после проекта.

В интервью программе Невероятная правда о звездах Шевченко признался, что сейчас поддерживает дружеские отношения с Холостячкой.

– Она умеет дружить. Я верю в дружбу между мужчиной и женщиной. Когда есть какой-то вопрос, мы можем созвониться. Ничего кроме дружбы быть не может. Перед финальной церемонией я был уверен, что мне скажут Да, – рассказал участник реалити.

По словам мужчины, после проекта его начали узнавать на улице, также на его тренировку чаще стали приходить девушки.

После просмотра реалити Холостячка Дмитрий начал больше работать над собой.

– Я бы ничего не менял. Но сейчас, когда я просматриваю проект, я вижу моменты, которые нужно проработать. Довольно молчалив был на проекте. Возможно, я бы больше разговаривал и проявлялся, — сказал Дмитрий.

Дмитрий признался, что сейчас готов к семье и детям, а также мечтает построить дом. Сейчас он переехал в Киев и работает тренером.

Для комфортной жизни в столице Шевченко в месяц нужно от $5 тыс. Дмитрий рассказал, что никогда не строил отношения с двумя девушками одновременно, поскольку считает это неправильным.