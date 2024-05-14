Украинский рэпер Otoy (Вячеслав Дрофа) резко высказался в адрес певицы Христины Соловий. Он считает, что артистка ведет себя очень высокомерно и имеет незрелую позицию.

Что Otoy сказал о Христине Соловий

Рэпер вспомнил, как Соловий критиковала звезд, которые гастролируют за рубежом, а потом объявила о собственном концертном туре по городам Европы.

— Христина Соловий может нах*й пойти, если честно, она настолько себя высокомерно ведет. Я посмотрел, как она себя ведет в шоу, как она мыслит… Я смотрел в контексте шоу Львы на джипе. Мне скинули нарезку, где она такая: Все эти артисты в Европе ездят, они себе кайфуют. Надо оставаться в Украине. Я здесь нужна. А, кстати, у меня скоро тур по Европе, — сказал Otoy.

Музыкант подчеркнул, что Христина Соловий не импонирует ему как человек. А бескомпромиссную позицию певицы Otoy считает незрелой.

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— Эта позиция бескомпромиссная — это на самом деле позиция очень незрелая. Это позиция розового мира, где пони ср*т радугой. К сожалению, в жизни так не работает, а тем более, не работает в Украине, — добавил рэпер.

Недавно Маша Ефросинина призналась, что тяжело пережила скандал, который вспыхнул во время интервью с Христиной Соловий. В нем певица заявила, что ведущая относится к тем, кто “размывает культурные границы”, и что у нее “руки в крови украинцев”.

Фото: Христина Соловий, Otoy

Источник: Пряма Червона