Американский миллиардер Джон Полсон подал на развод со своей женой Дженни, с которой прожил в браке 21 год. Теперь им предстоит борьба за имущество — мужчина может лишиться половины своих денег.

Дело в том, что 65-летний Джон влюбился в 33-летнюю модель, из-за которой и решил развестись со своей женой, на которой женился в 2000 году. При заключении брака пара не составляла брачного договора, а это значит, что Дженни по закону может претендовать на значительную часть совместно нажитого имущества. Оно оценивается в $4-6 млрд.

Кроме того, у супругов есть две дочери — Жизель и Даниэль.

Джон Полсон разбогател в 2008 году, заработав более $20 млрд на ипотечном кризисе.

Развод миллиардера с женой может стать самым дорогостоящим в истории. Адвокат Джона — Уильяма Забеля, он в свое время представлял интересы миллиардера Джорджа Сороса. Дженни, в свою очередь, ведет переговоры с самым известным адвокатом по бракоразводным процесам Манхэттена — Робертом Коэном.

Новая возлюбленная Полсона — модель, диетолог и блогер Алина де Алмейда. Влюбленные познакомились летом 2021 года. Пара уже проживает вместе в небоскребе Олимпик-Тауэр на Пятой авеню в Нью-Йорке.

— У Джона действительно есть новая, гораздо более молодая девушка, и, хотя это еще только начало, отношения процветают. Они очень счастливы, — рассказал близкий к миллиардеру источник.