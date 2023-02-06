Утром 6 февраля весь мир всколыхнули ужасные новости — в южной части Турции и на севере Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8 балла, которое забрало жизни многих мирных граждан.

По состоянию на 17:30 известно о 1 498 погибших и более 8 500 раненых в результате землетрясения в Турции. В Сирии погибли по меньшей мере 820 человек, ранены — более 1 тыс. Тысячи зданий разрушилось в обеих странах, а из-под завалов продолжают доставать людей. Его также ощутили в Ливане, Румынии, на Кипре и в Израиле.

Украинские звезды выражают свои соболезнования всем, кого коснулось страшное землетрясение, произошедшее 6 февраля.

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Лидер группы Бумбокс и военный Андрей Хлывнюк обнародовал в своем Instagram фото флага Турции.

— Примите наши искренние соболезнования, — написал он.

Музыкальный продюсер Потап поделился аналогичным снимком, отметив, что сердце болит за тех, кто пострадал от разрушительного землетрясения в Турции.

— Хочу выразить глубокие соболезнования родным и близким тех, кого трагически забрали у нас слишком рано. Мои мысли со всеми вами в это невероятно сложное время. Несмотря на трагедию, это дает мне надежду увидеть устойчивость турецкого народа, когда он работает вместе, чтобы помочь пострадавшим. Желаю им всем сил и мужества в это страшное время, — отметил Потап.

Шеф-повар Эктор Хименес-Браво показал фото с последствиями землетрясения, подчеркнув, что это ужас, а у природы свои планы.

— Сколько людей просто за считанные секунды потеряли дом и родных, — написал кулинар.

Телеведущий Юрий Горбунов также выразил свои соболезнования, пожелав народу Турции держаться.

— Ужасное землетрясение в Турции! Уже больше тысячи погибших! Наши соболезнования всем пострадавшим! Держись, народ Турции, — отметил он.

Актер Тарас Цымбалюк отметил, что сегодня весь мир стал свидетелем горя.

— Глубокие соболезнования семьям погибших. Вот такой ужас сегодня пришлось пережить жителям Турции и Сирии, — написал артист.

Ведущий Андрей Бедняков также не остался в стороне.

— Хочу сказать слова поддержки народу Турции, — отметил он.

Певица Надя Дорофеева показала, как испуганные люди бегут от землетрясения.

— Турция сегодня… Какой ужас, — написала исполнительница.

Выразила соболезнования и певица Наталия Могилевская.

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