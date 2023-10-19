Все девушки из семьи певицы Оли Поляковой собрались вместе. Артистка очень обрадовалась по этому поводу и записала видео с дочерьми Машей и Алисой.

— Кто приехал? Мои девочки приехали! — радостно сообщила знаменитость.

Семья не часто собирается вместе. Ранее старшая дочь Оли Поляковой Мария рассказывала, что живет одна, и делилась с подписчиками в соцсетях лайфахом по быстрому приготовлению пищи.

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Девушка успела год проучиться в лондонском музыкальном университете, однако, вернулась в Украину. Здесь она учится в киевской музыкальной академии имени Чайковского.

Младшая дочь Алиса сейчас учится в Лондоне. На видео можно заметить, как подросла девочка. Недавно ей исполнилось 12 лет. По этому случаю Оля Полякова показала целую подборку архивных фото Алисы. Поклонники тогда отметили, что младшая дочь больше похожа на отца, а старшая — на мать.

Напомним, что подписчики интересовались, не планирует ли артистка с мужем еще детей. На это Суперблондинка дала загадочный ответ, отметив, что жизнь непредсказуема.