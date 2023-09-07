Первая леди Украины Елена Зеленская призналась, что от стресса, вызванного войной, не застрахован никто, и семья главы государства в том числе. Зеленская откровенно ответила на вопросы журналистов ВВС Украина, поинтересовавшихся,как она.

— Можно ответить так, как мы отвечаем все друг другу: Держусь! У нас есть огромная надежда на победу, но это долгое ожидание и стресс, который, безусловно, сказывается. Поэтому каждый по-разному ищет себе утешение или стимулы, которые не дают остановиться. Для меня таким стимулом является работа. Меня очень поддерживают вдохновляющие истории украинцев, — рассказала первая леди страны.

Елена Зеленская не скрывает, что больше всего ей болит то, как война сказывается на детях. В частности, на ее дочери и сыне.

— Мои дети ничего не планируют, хотя они мечтают о путешествиях, о новых ощущениях. Семья разделена, и у нас нет возможности видеться все вместе так часто, как хотелось бы. Сыну не хватает отца. Нам не хватает друг друга. Но мы держимся, и я уверена, что выдержим все, – убеждена супруга главы государства.

Елена Зеленская добавила, что во многом ей помогает программа ментального здоровья, которой она занимается. Напомним, сейчас в Киеве продолжается Саммит первых леди и джентельменов, посвященный именно теме ментального состояния украинцев, влиянию войны на него и возможностям, позволяющим минимизировать последствия.