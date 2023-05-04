Музыкальный продюсер и исполнитель Потап поздравил свою жену Настю Каменских с днем рождения. 4 мая певице исполняется 36 лет, и Алексей не мог пройти мимо такого события.

— Лучшая жена, лучшая девушка, лучшая певица, лучшая хозяйка, самая изысканная дама, самое доброе сердце, самая красивая душа, — начал свое обращение к Насте Потап.

Актер опубликовал свое поздравление в Instagram, добавив к этому снимок певицы.

— Это все ты, мой лягушонок, я влюблен в тебя безумно и до безумия, ради тебя хочется жить, мечтать, достигать и побеждать! Люблю тебя, как солнце любит утро, как соловей рассвет. С днем рождения, самая красивая женщина во Вселенной, — добавил Потап.

Артист не пожалел слов, сделав приятно своей жене.

Каменских уже отреагировала на теплые поздравления, и ответила, что очень любит Алексея.

За свои 36 лет Настя прошла очень длинный и непростой путь становления таким человеком, каким она есть сейчас. С самого детства она мечтала стать певицей и делала все, чтобы достичь своей мечты. Как менялась Настя Каменских за свои 36 лет можно узнать на Фактах ICTV.