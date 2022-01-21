Украинская певица Alyosha презентовала клип на трек Моє море. В съемках ролика также принял участие ее супруг и фронтмен группы Антитела Тарас Тополя.

Песня посвящена любви, а в лирике артистка отмечает, что глаза — зеркало души.

Певица метафорически сравнивает глаза с морем, безграничная глубина которого наполнена сокровенным: что не видно снаружи — таится внутри.

— Я призываю слушателей обратить внимание на то, что бурлит в глубине нашей души и мыслях. Есть чувства и ощущения, которыми хочется делиться. Они настолько сильны и безграничны, что всему миру будет достаточно. Чувства прекрасного и счастья зарождаются еще с детства и они красной нитью сопровождают нас во взрослую жизнь. Когда мы по-настоящему влюбляемся, эти ощущения возрождаются в нашем сердце, — отметила Alyosha.

Саундпродюсером сингла выступил Максим Сиволап, а идеи клипа принадлежит продюсеру Евгению Антипенко. Режиссером видео выступил Ярослав Савчак.

В липе показана трансформация личности: из маленькой девочки к взрослой женщине, которая в течение жизни стремилась к любви и она ее нашла.

Тарас Тополя в ролике сыграл по сути самого себя — любимого мужчину.

— Алена пригласила меня сняться в клипе и отыграть часть ее жизни, дополняя ее симфонию своей мелодией, — отметил Тарас.