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Мое место силы: Наталья Могилевская показала, где ребенком загадала заветную мечту

6 мая 2024, 18:55
Татьяна Штерева редактор раздела Lifestyle
Наталія Могилевська
Источник: Наталья Могилевская

Певица Наталья Могилевская показала поклонникам свое место силы. Оказывается именно здесь она еще ребенком загадала заветное желание.

Где место силы Натальи Могилевской

На своей странице в Instagram артистка опубликовала серию фото из исторического района Киева Демеевка, где находится Свято-Вознесенская церковь. Интересно, что именно в ней в 1907 году венчались Леся Украинка и Климент Квитка.

Для Натальи Могилевской этот храм является памятным в частности из-за того, что здесь она попросила осуществить свою мечту.

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— Это место, где я впервые маленькой загадала желание стать известной певицей и заниматься музыкой всю свою жизнь. Это мое место силы, — поделилась артистка.

Она предложила подписчикам рассказать о собственных местах силы, которые дают вдохновение и имеют символическое значение. Поклонники в свою очередь поинтересовались у Натальи, что она загадала на этот раз.

Ранее Наталья Могилевская рассказывала, что Голосеевский район столицы является родным для нее, ведь она некоторое время снимала здесь квартиру.

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