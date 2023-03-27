Блогер Даша Квиткова поделилась с поклонниками своим откровенным фото, на котором показала самую проблемную зону на теле.

По словам Даши, ее всегда беспокоил целлюлит на ягодицах и она не знала, как с ним бороться. Избавиться он него Квитковой помог спорт и правильное питание.

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— Это моя самая проблемная зона, которую я всегда стыдилась. И чтобы я не делала, она оставалась неизменной. Пока я не изменила стиль питания и не начала правильно заниматься в зале. Сладкое, соленое, переедание, сидение на месте, не было регулярности, не было мотивации, нервы, гормоны – все давало вот это. Здесь мой вес 52 килограмма. Это задолго до беременности, — призналась Даша, показав откровенное фото.

Сейчас говорит, что целлюлит все еще есть, однако уже не такой сильный.

— Сейчас еще есть целлюлит, но не такой выраженный, как был. Тело с каждым днем подтягивается, с каждой тренировкой становится лучше, чем было вчера, — сказала Квиткова.

Отметим, что блогер серьезно взялась за свою фигуру после того, как родила сына Льва полтора года назад. С тех пор Даша Квиткова похудела на более чем 30 килограмм.