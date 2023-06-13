Информационно-аналитическая программа Смотрите сами, созданная командой новостей Starlight Media, празднует первый год в эфире.

Она вещает по заказу в эфире марафона FreeДом, а также имеет широкую диджитал-дистрибуцию, где за год существования ее выпуски собрали более 50 млн просмотров.

Создателям программы удалось выбрать формат и темы, которые находят отклик у самых сложных для донесения правды аудиторий. Так, согласно аналитическим данным в YouTube более 30% ее аудитории — россияне, 15% — зрители из Казахстана, Беларуси, Узбекистана, еще 25% — русскоязычные зрители из других европейских стран и США.

— Мы создавали программу, которая даст зрителям более широкий, геополитический контекст российской войны в Украине и ее последствий. Не только для нашей страны или Европы, но и для самого государства-врага. Это программа, которая говорит с этой аудиторией в обычной для нее стилистике, но необычным языком — правды и фактов, — отметил автор и ведущий Смотрите сами Владимир Рунец.

Директор по производству Starlight Новости и генеральный продюсер Смотрите сами Оксана Дыхнич говорит, команда программы — это люди полны и экспертизы, и мотивации открыть глаза россиянам и всем сторонникам врага в других странах мира на правду о российском терроре, о преступной сути этого режима и населения, которое его поддерживает.

Программа Смотрите сами была создана 13 июня 2022 года. Проект, который изначально создавался как короткий обзорный продукт очень быстро развился и стал полноформатной аналитической программой.