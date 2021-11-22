22 ноября отмечают Международный день сыновей. В честь этого звезды шоу-бизнеса, которые являются родителями мальчиков, делятся снимками с ними.

Жена украинского мультиартиста Дмитрия Монатика Ирина опубликовала фото и видео с Платоном и Даниилом. Стоит отметить, что долгое время супруги вовсе не показывали своих сыновей. Лишь весной 2021 года они представили их публике.

— Наше сокровище с Дмитрием Монатиком. От всей души желаем всем людям плодов взаимной любви (как можно больше). С днем сыновей, дорогие друзья, — написала Ирина под публикацией.

Фото с сыном обнародовала и украинская блогер Алина Ханумак. В честь праздника она также поделилась стихом своего отца.

— Мой сын. Мой свет. Мой ангел, — написала Алина в Instagram.

Не оставила без внимания День сыновей и жена телеведущего Никиты Добрынина Даша Квиткова. Блогер поделилась семейным снимком, на котором они изображены все втроем.

— Так выглядят самые богатые люди в мире. И я не о материальном, — написала Даша.

Поделилась кадром с сыном и хореограф Илона Гвоздева, которая стала мамой мальчика в октябре 2020 года. Танцовщица призналась, что до последнего не знала об этом празднике.

— Оказывается, сегодня День сыновей. Узнала я об этом из поздравлений. Первая мысль, которая в этот момент посетила мою голову — какая я невнимательная мать! А после успокоила себя и сказала, ну, как я могла знать, если до этого всегда была мамой дочки… — подписала фото хореограф.

Певец Александр Пономарев тоже поздравил сына с праздником.