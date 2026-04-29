Ювелирный дом Cartier – это не просто бренд, это символ статуса, насчитывающий более 170 лет истории.

От легендарных часов Tank до культовых браслетов Love изделия этого бренда являются объектом желания миллионов. Однако популярность имеет оборотную сторону: Cartier является одним из самых копируемых брендов в мире.

Сегодня рынок “реплик” достиг невероятного уровня. Существуют так называемые суперклоны, которые на первый взгляд идентичны оригиналу. Однако настоящая роскошь всегда кроется в деталях, которые невозможно воспроизвести в кустарных условиях.

В этом материале мы разберем технические нюансы, которые помогут вам не стать жертвой мошенников.

1. Ювелирные изделия: Магия металла и гравировка

Самая популярная категория для подделок – коллекции Love, Juste un Clou и Panthère de Cartier.

Состав и вес материала

Cartier использует только золото 750 пробы (18 карат) или платину 950 пробы.

Вес: Оригинальный браслет Love чувствуется тяжелым и солидным. Подделки часто делают из стали с позолотой или дешевых сплавов, поэтому они гораздо легче.

Цвет: Настоящее розовое золото Cartier имеет специфический теплый оттенок, не тускнеющий. У копий позолота со временем вытирается, особенно на внутренней стороне изделия.

Внутренняя маркировка

Переверните изделие. В оригинале надпись Cartier выполнена фирменным шрифтом, она ровная, глубокая и четкая.

Логотип: Буквы не должны сливаться.

Проба: Должно быть указано 750 (для золота) или 950 (для платины).

Серийный номер: У каждого изделия он уникален. Вы можете проверить формат номера, но помните, что современные мошенники научились гравировать реальные номера из оригинальных сертификатов.

Размер: Например, в браслетах Love указывается размер (16, 17, 18…).

2. Часы: Механическое совершенство

Часы Cartier – это сочетание ювелирного искусства и швейцарской точности. Вот на что стоит обратить внимание:

Циферблат и “секретная подпись”

Это главный тест на оригинальность. Cartier интегрирует свою микроподпись в римские цифры (обычно в палочку цифры VII или X).

В оригинале эта надпись настолько тонкая, что ее трудно разглядеть без перхоти, но она идеально четкая. В подделках буквы часто размыты или надпись вообще отсутствует.

Винты и сборка

Cartier использует вороненые синие винты в механизмах и специфическое крепление. На задней крышке гравировка должна быть глубоким, а не просто нанесенным лазером.

Обратите внимание на кабошон (камень на заводной головке). В подлиннике это настоящий синий сапфир или шпинель, который надежно закреплен, а не просто приклеено стекло.

3. Фурнитура и механизмы крепления

Если мы говорим о браслетах Love, обратите внимание на закрывающие его винты.

В оригинале: Винты имеют идеальную форму, они плавно входят в резьбу. Новые модели имеют систему, не позволяющую винтам выпадать полностью (они остаются в браслете).

В копиях: Резьба часто заедает, а сами прорези на винтах могут быть неровными или иметь зазубрины.

4. Упаковка и документация

Оригинальная коробка Cartier – это отдельное произведение искусства. Она тяжелая, обтянутая качественным красным материалом (Guirlande de Cartier), внутри – мягкий шелк или бархат.

Сертификат: Бумага должна быть высокого качества с водяными знаками или тиснением. Серийный номер в сертификате должен совпадать с номером на самом изделии.

Отвертка: Если это браслет Love, отвертка в комплекте также должна быть тяжелой и иметь соответствующую гравировку.

5. Цена и место покупки как индикаторы

Настоящий Cartier не может стоить “выгодно”. Это актив, который с течением времени только растет в цене.

Вторичный рынок: Даже браслет Love не будет стоить менее 70-80% от его ритейл-цены, если он в хорошем состоянии. Локация: Если вам предлагают Cartier в переходе, сомнительном интернет-магазине или через соцсети с большой скидкой – это 100% подделка.

Заключение экспертов LuxChrono

Отличить качественную копию Cartier от оригинала становится все сложнее, но невозможно обмануть физику и высокие стандарты производства.

Настоящий Cartier – это идеальная полировка, отсутствие острых краев, безупречные швы и механизмы, работающие как швейцарские часы (буквально).

Лучший способ защитить себя — обращаться к профессиональным экспертам и проверенным площадкам. Помните, что покупая Cartier, вы приобретаете историю, которая продлится десятилетиями, а копия потеряет свой вид уже через несколько месяцев.

Фото: Luxchrono/Cartier