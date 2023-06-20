Лето уже радует украинцев теплыми днями — вместе со сменой сезона кардинально меняется и гардероб, а с ним — и аксессуары. К примеру, даже помощью сумки можно умело дополнить свой образ или показать чувство вкуса.

Летние сумки могут быть самыми разнообразными — от плетеных до поясных, в которые вмещаются только смартфон и крем для защиты от солнца. Модельер Андре Тан составил список популярных сумочек самого жаркого сезона года.

Сумка таут

Внимания точно стоят плетеные сумки таут. Они всегда вызывают ассоциацию с морем и беззаботностью. Тренд этого лета — твердый плетеный таут, в который поместится все необходимое для поездки или прогулки.

Бананка

Еще один форм-фактор модной сумки лета — это бананка. Простая и очень удобная вещь. Идеальный вариант для тех, кто любит бродить по городу с кофе в одной руке и телефоном в другой.

Сумка-седло

Сумка-седло — это классический стиль с ковбойской эстетикой. Разнообразная цветовая гамма и удобство подкупает многих девушек.

Сумка с цветочным принтом

Сумки с цветочным принтом точно помогут добавить свежести в ваш лук. Главное — не переборщить с комбинацией цветовой гаммы и принтами на остальных вещах.

Сумка карго

Сумка карго имеет не самый популярный фасон, но с каждым годом стиль продолжает завоевывать популярность. Они практичные, ведь там есть куча карманов, и помогут освежить образ в качестве эксперимента.