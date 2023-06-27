Несмотря на то что тренды постоянно меняются, есть вещи, которые никогда не выйдут из моды. Например, классические джинсы, маленькое черное платье или тренч.

Рассказать о таких вещах решил дизайнер Андре Тан. Также он объяснил, почему тот или иной предмет гардероба всегда будет актуален.

Классический пиджак давно вышел за пределы делового стиля. Его можно надевать как на работу, так и на любое торжественное событие или просто прогулку. С пиджаком образ всегда выглядит стильным, даже если вы наденете его с обычными джинсами и футболкой.

Тельняшки стали модными в прошлом веке по инициативе самой Коко Шанель и остаются актуальными до сегодня.

— С ними можно создать множество классных образов: спортивные, романтические, кэжуал, деловые. Рукав тельняшки может быть как коротким, так и длинным, поэтому ее можно носить в любую погоду и создавать еще больше интересных образов, — отмечает Андре Тан.

Рубашка — самая универсальная вещь в гардеробе. Ее можно носить не только самостоятельно, но и как верхний слой. Под нее можно надевать футболку, водолазку и даже платье.

Маленькое черное платье. Здесь речь идет о классике, а классика — всегда выигрышный вариант.

Андре Тан уверен, такая вещь должна иметь свое место в гардеробе каждой!

— Об этом сказала Коко Шанель, и об этом говорю вам я. С тех пор, как бы не менялись тренды, черное платье всегда с нами и помогает в разных жизненных ситуациях. Эта вещь никогда не выйдет из моды, — подчеркнул дизайнер.

Прямые джинсы — ни один ультрамодный фасон не заменит их. Выглядят дорого, подчеркивают хрупкость щиколоток и безупречно вписываются в любой образ.

— База гардероба — это очень важно. Поэтому в вашем гардеробе обязательно должны быть вещи, которые станут основой стильного образа и не выйдут из моды. Помните об этом, когда будете собирать новые образы, — сказал Андре Тан.