3 сентября в Киеве прошел второй день Ukrainian Fashion Week (UFW). В этом году главная неделя моды проходит под лозунгом внесезонности.

В этот день свои коллекции представили известные стилисты и дизайнеры Ирина Джус, Артем Климчук, Елена Ворожбит, Татьяна Земскова, Юлия Кросс. Также свои коллекции продемонстрировали бренды FINCH и DZHUS.

Зрители увидели невероятные платья, костюмы и другие многоцелевые вещи. Дизайнеры иронизировали относительно укорененных стереотипов о человеческом облике, гипертрофированному оптимизму новых трендов, продолжали развивать идею smart-минимализма, урбанизма и новой униформы города.

На подиуме преобладали разнообразные цвета — лавандовые, красные, желтые. Однако была и привычная классика — черный, белый и бежевый оттенки.

4 сентября свои коллекции представят Ядвига Нетикша, Кристина Лапцо, Елена Буренина, Дарья Чуприна и другие специалисты сферы дизайна.

Ukrainian Fashion Week 2021 будет проходить в Киеве до 5 сентября. На украинской неделе моды основан уникальный проект для молодых дизайнеров — New Generation of Fashion.

Фото: Ukrainian Fashion Week