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Мода

Нежный летний маникюр: топ-5 идей

17 июля 2020, 21:40
Юлія Ляхова
Нежный летний маникюр: топ-5 идей

Летний маникюр 2020 помогает преобразить образ и даже улучшить настроение.

Именно в период, когда тепло, и солнце радует лучами, хочется сделать нежный летний маникюр.

В 2020 году модными будут все нюдовые оттенки, которые максимально помогут девушке взглянуть на себя по-другому.

ЧитайтеТемный маникюр 2020 – идеи дизайна ногтей

Факты ICTV подготовили самые модные и нежные идеи летнего маникюра.

Дизайны с камуфлирующими базами

 

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Публикация от Studio by Elvira Safina (@safinailstudio)

 

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Публикация от Studio by Elvira Safina (@safinailstudio)

Паутинка

 

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Публикация от НОГТИ | БЛАГОВЕЩЕНСК (@iriss_pro_nails)

 

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Публикация от МАНІКЮР⭐️НАРОЩУВАННЯ ВІННИЦЯ (@inna_shkodych)

Камифубуки

 

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Публикация от Маникюр????Минск | Уручье (@lu_nails_minsk)

 

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Публикация от MANICURE ???? | MINSK (@candy_nails_room)

Акварельный дизайн

 

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Публикация от ИДЕАЛЬНЫЙ МАНИКЮР АЛЕКСАНДРОВ (@aprel_nails)

Френч дизайн

 

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Публикация от МАНИКЮР|ОБУЧЕНИЕ|БРОВИ|РЯЗАНЬ (@mindal_studio)

 

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Публикация от МАНИКЮР●ПЕДИКЮР●ПАРИКМАХЕР● (@candy.studio)

Ранее Факты ICTV собрали 10 трендовых идей летнего маникюра 2020.

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