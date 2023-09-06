С приходом нового времени года и изменениями в погоде каждую модницу волнует вопрос — как создать стильный образ. Осень — не исключение. Это прекрасная пора для модных экспериментов: уже не слишком жарко и еще не очень холодно.

Дизайнер Андре Тан рассказал, как создать стильный осенний образ 2023. Первое, что он рекомендует сделать — начинать его составление с базового элемента. Это могут быть джинсы, брюки, однотонное платье.

— Качественная база — это уже половина стильного образа, помните об этом, — отметил Андре Тан.

Не стоит бояться текстур и различных материалов, таких как кожа, замша, шерсть, хлопок. Выбирайте то, что вам нравится, и смело сочетайте.

Стильный образ помогут создать аксессуары. Добавьте шарф, шапку, шляпу и украшения. Экспериментируйте.

Также стоит подбирать уместную обувь.

— Сапоги на низком каблуке, казаки, лоферы или удобные кроссовки — стильных вариантов этой осенью очень много, — подчеркнул Андре Тан.

К слову, ранее Андре Тан назвал тренды верхней одежды на осень 2023. Дизайнер рекомендует обратить внимание на кожаные куртки, тренчи, пальто и другое. Зная модные тенденции этого елемента гардероба, вам будет легче создать стильный осенний образ, поэтому рекомендуем ознакомиться детальнее.