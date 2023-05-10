Между Томом Крузом и Шакирой есть химия — пару засняли вместе на Гран-при Формулы-1 в Майами, и близкие звезд раскрыли подробности романа.

— Между ними есть химия. Круз крайне заинтересован в том, чтобы добивться Шакиры, — заявил инсайдер.

Известно, что 60-летний актер не женат, а 46-летняя певица официально рассталась с Пике после его измен с Кларой Чиа. И хотя о разводе стало известно летом 2022 года, официально это случилось только в начале 2023 года.

Тем более, сама Шакира жаловалась на тяжелый год после расставания со своим бывшим мужем после 11 лет совместной жизни.

— Шакире нужна мягкая подушка, на которую она сможет упасть, и это может быть Том. У него есть преимущество — он красив и талантлив, — добавил инсайдер Page Six.

К тому же, певица не выше Круза, рост которого 1.70 м.

Как оказалось, Круз уже посылал певице цветы — настолько он был очарован ею.

На фоне развода с Пике, Шакира переехала с детьми в Майами — 8-летним Сашей и 10-летним Миланом.

У Круза аж трое детей, причем от двух женщин. У актера есть 30-летняя Изабелла и 28-летний Коннор от брака с Николь Кидман, а также 17-летняя Сури от Кэти Холмс.