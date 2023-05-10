Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Персоны

Между ними есть химия: раскрыты подробности романа Тома Круза и Шакиры

10 мая 2023, 09:49
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Кріз і Шакіра
Источник: Depositphotos

Между Томом Крузом и Шакирой есть химия — пару засняли вместе на Гран-при Формулы-1 в Майами, и близкие звезд  раскрыли подробности романа.

— Между ними есть химия. Круз крайне заинтересован в том, чтобы добивться Шакиры, — заявил инсайдер.

Известно, что 60-летний актер не женат, а 46-летняя певица официально рассталась с Пике после его измен с Кларой Чиа. И хотя о разводе стало известно летом 2022 года, официально это случилось только в начале 2023 года.

Тем более, сама Шакира жаловалась на тяжелый год после расставания со своим бывшим мужем после 11 лет совместной жизни.

— Шакире нужна мягкая подушка, на которую она сможет упасть, и это может быть Том. У него есть преимущество — он красив и талантлив, — добавил инсайдер Page Six.

К тому же, певица не выше Круза, рост которого 1.70 м.

Как оказалось, Круз уже посылал певице цветы — настолько он был очарован ею.

На фоне развода с Пике, Шакира переехала с детьми в Майами — 8-летним Сашей и 10-летним Миланом.

У Круза аж трое детей, причем от двух женщин. У актера есть 30-летняя Изабелла и 28-летний Коннор от брака с Николь Кидман, а также 17-летняя Сури от Кэти Холмс.

Читайте также:
Кідман і КрузНе хотел встречи с бывшей: Том Круз не пришел на Оскар 2023 из-за Николь Кидман

Источник
PageSix
Теги
Том Круз Шакира
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь