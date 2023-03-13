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Мишель Йео победила в номинации лучшая актриса на Оскаре

13 марта 2023, 05:31
Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Мішель Єо

Мишель Йео стала лауреатом кинопремии Оскар 2023 в номинации Лучшая женская роль. Награду ей вручили Джессика Честейн и Холли Берри.

В фильме Все везде и сразу актриса воплотила роль Эвелин.

В этой картине 60-летняя актриса сыграла владелицу прачечной Эвелин Вонг, которая существует во многих ипостасях в разных вселенных.

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Для Мишель Йео это была первая номинация от Киноакадемии. За эту роль получила Золотой глобус и награду Гильдии киноактеров США. Также она была номинирована на BAFTA и Выбор кинокритиков.

Кроме Йео на награду претендовали: Ана де Армас (Белочка), Андреа Райзборо (Ради Лесли), Мишель Уильямс (Фабельмани) и Кейт Бланшетт (Тар).

Победа в номинации Лучшая мужская роль досталась звезде 90-х Брейдану Фрейзеру за роль в фильме Кит Даррена Аранофски.

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