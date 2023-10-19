Украинский исполнитель Миша Крупин заявил о временном прекращении музыкальной карьеры. Это произошло после того, как солист группы Коррупция позволил себе выйти к публике в нетрезвом состоянии. Артист извинился перед поклонниками в соцсетях за досадный инцидент.

Музыкант должен был дать благотворительный акустический концерт в поддержку ВСУ в одесском ресторане.

— Но я вышел в таком состоянии, в котором нельзя выходить профессиональному музыканту. Мне очень-очень сильно стыдно, — признал Миша Крупин.

Во время выступления вечером 18 октября артист честно сообщил слушателям, что много выпил и использовал в своей речи нецензурную лексику. За это певец в своем Instagram на следующий день несколько раз попросил прощения у слушателей и у заведения. Также он отметил, что пока возьмет паузу в творчестве.

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— Я на некоторое время свою карьеру музыкальную буду прекращать. Еще раз извините меня, пожалуйста, вы никогда меня не увидите на сцене в таком состоянии, — пообещал певец.

Поклонники к ситуации отнеслись с пониманием и считают, что исполнителю рано прекращать выступления.

Главное, что ты понимаешь, что совершил ошибку. А право на ошибку имеют все! Это точно не повод останавливать свою творческую деятельность и отменять благотворительные концерты! Все живые люди! С кем не бывает?

Вовремя извиниться — это достойно, но лучше проспаться, чтобы не делать такие громкие выводы. Все в порядке! Все будет хорошо!

Простите, а что там все такие правильные на концерт пришли? Да все гуд! Ждем новых песен.

Михаил, все хорошо! Ты тоже не из стали сделан! Ты человек! Ты артист! Ну, расслабился немного, так бывает. Концерт состоялся!

Миша, даже не вздумай нас бросать. Каждый в своей жизни немного перебрал. Было бы странно в нынешних реалиях быть трезвым. Мы тебя любим в любом состоянии. Одесса тебя всегда ждет!

По состоянию на сейчас в сети продают билеты на выступление Миши Крупина и группы Коррупция в ноябре в Киеве. Возможно, музыкант еще пересмотрит свое решение.

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Фото: Миша Крупин