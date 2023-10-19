Украинский исполнитель Миша Крупин заявил о временном прекращении музыкальной карьеры. Это произошло после того, как солист группы Коррупция позволил себе выйти к публике в нетрезвом состоянии. Артист извинился перед поклонниками в соцсетях за досадный инцидент.
Музыкант должен был дать благотворительный акустический концерт в поддержку ВСУ в одесском ресторане.
— Но я вышел в таком состоянии, в котором нельзя выходить профессиональному музыканту. Мне очень-очень сильно стыдно, — признал Миша Крупин.
Во время выступления вечером 18 октября артист честно сообщил слушателям, что много выпил и использовал в своей речи нецензурную лексику. За это певец в своем Instagram на следующий день несколько раз попросил прощения у слушателей и у заведения. Также он отметил, что пока возьмет паузу в творчестве.
— Я на некоторое время свою карьеру музыкальную буду прекращать. Еще раз извините меня, пожалуйста, вы никогда меня не увидите на сцене в таком состоянии, — пообещал певец.
Поклонники к ситуации отнеслись с пониманием и считают, что исполнителю рано прекращать выступления.
- Главное, что ты понимаешь, что совершил ошибку. А право на ошибку имеют все! Это точно не повод останавливать свою творческую деятельность и отменять благотворительные концерты! Все живые люди! С кем не бывает?
- Вовремя извиниться — это достойно, но лучше проспаться, чтобы не делать такие громкие выводы. Все в порядке! Все будет хорошо!
- Простите, а что там все такие правильные на концерт пришли? Да все гуд! Ждем новых песен.
- Михаил, все хорошо! Ты тоже не из стали сделан! Ты человек! Ты артист! Ну, расслабился немного, так бывает. Концерт состоялся!
- Миша, даже не вздумай нас бросать. Каждый в своей жизни немного перебрал. Было бы странно в нынешних реалиях быть трезвым. Мы тебя любим в любом состоянии. Одесса тебя всегда ждет!
По состоянию на сейчас в сети продают билеты на выступление Миши Крупина и группы Коррупция в ноябре в Киеве. Возможно, музыкант еще пересмотрит свое решение.
Фото: Миша Крупин