В ночь с 12 на 13 декабря состоится финал 70-го международного конкурса красоты Мисс Вселенная. В этом году мероприятие пройдет в курортном городе Эйлат, в Израиле.

Что известно о конкурсе Мисс Вселенная 2021 и кто будет представлять Украину — читайте дальше в материале.

Формат конкурса Мисс Вселенная 2021

В 2020 году конкурс не проводился из-за пандемии Covid-19. Но на этот раз власти Израиля не отказались от проведения мероприятия даже несмотря на то, что въезд в страну для иностранных туристов был закрыт на фоне обнаружения нового опасного штамма коронавируса.

Организаторы Мисс Вселенная крайне внимательно подошли к конкурсу, поэтому все участницы соблюдают самые строгие меры безопасности и по прилету в Израиль сидят на самоизоляции.

Финал Мисс Вселенная 2021 года будет транслироваться в прямом эфире в более чем 170 странах мира. Ожидается, что за ним будут наблюдать около 600 млн зрителей.

Особенности Мисс Вселенная 2021

Для проведения конкурса была построена современная и инновационная Universe Arena, которую привезли из Португалии. Сооружение высотой 16,5 метра содержит более 70 тонн оборудования и подходит для грандиозных шоу и телетрансляций. Арена рассчитана примерно на 5 тыс. зрителей.

Ведущим конкурса станет Стив Харви. А развлекать зрителей будет израильская певица Ноа Кирел.

Участницы Мисс Вселенная 2021

За корону будут бороться 80 представительниц из разных стран мира. 52 из них были победительницами национального конкурса своей страны, в то время как другие девушки заняли второе место на национальном конкурсе или были выбраны в процессе кастинга.

На конкурсе 2021 года состоится дебют Объединенных Арабских Эмиратов и вернутся такие страны как Экваториальная Гвинея, Германия, Греция, Гватемала, Венгрия, Кения, Марокко, Намибия, Нигерия, Швеция, Турция.

Участницы из Барбадоса, Белиза и Малайзии отказались от участия в Мисс Вселенная 2021 из-за ограничений на поездки и других вопросов, связанных с пандемией Covid-19.

Передавать корону новой Мисс Вселенная будет победительница прошлого года, мексиканская модель Андреа Меса.

Кто будет представлять Украину

На конкурсе Мисс Вселенная 2021 Украину будет представлять 27-летняя Анна Неплях из Днепра. Она была участницей 10-го сезона романтического реалити Холостяк с Максом Михайлюком. Однако построить отношения с пилотом девушке не удалось.

Анна закончила Киевский университет строительства и архитектуры. Она какое-то время работала моделью. Неплях пишет картины, живописью начала увлекаться еще со школы, а уже в старшем возрасте окончила курсы и решила продавать свои работы.

Девушка развивает свой блог в Instagram, где более 300 тыс. подписчиков. Ранее представляла Украину на конкурсе Мисс Интерконтиненталь.

Недавно Анна Неплях показала костюм для конкурса Мисс Вселенная 2021. Наряд участницы называется Вышитый код Украины, его создал украинский дизайнер Наталья Шевчук.

Каркасная юбка платья украшена 25 пяльцами с вышивками – столько, сколько существует регионов Украины, включая Донбасс и Крым. Корсет костюма сплетен из натуральной лозы. Его фактура – дань распространенному в Украине искусству лозоплетения.

Однако платье Анны Неплях заподозрили в плагиате бренда французского модельера Жана-Поля Готье. Подобный наряд впервые появился на его показе в Париже Haute Couture в 2020 году. Дизайнер демонстрировал его в рамках коллекции весна-лето.