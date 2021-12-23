Мисс Украина Вселенная 2021 Анна Неплях повторила образ принцессы Дианы. Модель предстала в таком же джемпере, в котором когда-то блистала леди Ди.
В Instagram Анна поделилась новогодними фото, сделанными у елки. В руках у девушки — бокал шампанского.
Серию снимков замыкает кадр, на котором изображена принцесса Диана. Можно увидеть, что Неплях позирует в таком же самом свитере — красном с овечками. Именно он был одним из любимых в гардеробе иконы стиля — принцессы Уэльской.
— Вот у меня желание было — быть как принцесса Диана, и оно уже немножечко сбылось, — отметила Анна.
Также под публикацией девушка поделилась размышлениями о предновогодней суете, которая захватила весь мир.
— Мы закрываем бюджеты, проекты, стремимся успеть к дедлайну, выбираем подарки, думаем где, а главное с кем будем отмечать Новый год. Какие салаты точно будут на столе и конечно же, не забываем закупиться шампанским, ведь в него нам еще окунать наши подожженные желания, — написала Неплях.
Подписчики засыпали Анну комплиментами, отдельно отметив ее наряд.
- Ты круче, чем принцесса Диана. Разве что не замужем за принцем, пока что.
- Идеальный джемпер на Новый год.
- Вы такая красивая. Я прям всегда смотрю и любуюсь.
- Свитер очень красивый, подскажите, где такой можно купить?
- Звездочка. — Пишут в комментариях Неплях.
Неудивительно, что даже спустя 24 года после смерти принцессы Дианы ее образы пытаются повторить модницы. Сегодня леди Ди называют иконой стиля.
В своем время ее стиль менялся вместе со статусом — от скромной девочки в юбках ниже колен, до уверенной в себе женщины в обтягивающих платьях от Versace. Детальнее о том, как принцесса Диана стала иконой стиля — читайте в нашем материале.