Мисс Украина Вселенная 2021 Анна Неплях повторила образ принцессы Дианы. Модель предстала в таком же джемпере, в котором когда-то блистала леди Ди.

В Instagram Анна поделилась новогодними фото, сделанными у елки. В руках у девушки — бокал шампанского.

Серию снимков замыкает кадр, на котором изображена принцесса Диана. Можно увидеть, что Неплях позирует в таком же самом свитере — красном с овечками. Именно он был одним из любимых в гардеробе иконы стиля — принцессы Уэльской.

— Вот у меня желание было — быть как принцесса Диана, и оно уже немножечко сбылось, — отметила Анна.

Также под публикацией девушка поделилась размышлениями о предновогодней суете, которая захватила весь мир.

— Мы закрываем бюджеты, проекты, стремимся успеть к дедлайну, выбираем подарки, думаем где, а главное с кем будем отмечать Новый год. Какие салаты точно будут на столе и конечно же, не забываем закупиться шампанским, ведь в него нам еще окунать наши подожженные желания, — написала Неплях.

Подписчики засыпали Анну комплиментами, отдельно отметив ее наряд.

Ты круче, чем принцесса Диана. Разве что не замужем за принцем, пока что.

Идеальный джемпер на Новый год.

Вы такая красивая. Я прям всегда смотрю и любуюсь.

Свитер очень красивый, подскажите, где такой можно купить?

Звездочка. — Пишут в комментариях Неплях.

Неудивительно, что даже спустя 24 года после смерти принцессы Дианы ее образы пытаются повторить модницы. Сегодня леди Ди называют иконой стиля.

В своем время ее стиль менялся вместе со статусом — от скромной девочки в юбках ниже колен, до уверенной в себе женщины в обтягивающих платьях от Versace. Детальнее о том, как принцесса Диана стала иконой стиля — читайте в нашем материале.