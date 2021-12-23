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Мисс Украина Вселенная 2021 скопировала образ принцессы Дианы

23 декабря 2021, 12:59
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Мисс Украина Вселенная 2021 скопировала образ принцессы Дианы
Источник: Анна Неплях, Getty Images

Мисс Украина Вселенная 2021 Анна Неплях повторила образ принцессы Дианы. Модель предстала в таком же джемпере, в котором когда-то блистала леди Ди.

В Instagram Анна поделилась новогодними фото, сделанными у елки. В руках у девушки — бокал шампанского.

Серию снимков замыкает кадр, на котором изображена принцесса Диана. Можно увидеть, что Неплях позирует в таком же самом свитере — красном с овечками. Именно он был одним из любимых в гардеробе иконы стиля — принцессы Уэльской.

— Вот у меня желание было — быть как принцесса Диана, и оно уже немножечко сбылось, — отметила Анна.

Также под публикацией девушка поделилась размышлениями о предновогодней суете, которая захватила весь мир.

— Мы закрываем бюджеты, проекты, стремимся успеть к дедлайну, выбираем подарки, думаем где, а главное с кем будем отмечать Новый год. Какие салаты точно будут на столе и конечно же, не забываем закупиться шампанским, ведь в него нам еще окунать наши подожженные желания, — написала Неплях.

Подписчики засыпали Анну комплиментами, отдельно отметив ее наряд.

  • Ты круче, чем принцесса Диана. Разве что не замужем за принцем, пока что.
  • Идеальный джемпер на Новый год.
  • Вы такая красивая. Я прям всегда смотрю и любуюсь.
  • Свитер очень красивый, подскажите, где такой можно купить?
  • Звездочка. — Пишут в комментариях Неплях.
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Неудивительно, что даже спустя 24 года после смерти принцессы Дианы ее образы пытаются повторить модницы. Сегодня леди Ди называют иконой стиля.

В своем время ее стиль менялся вместе со статусом — от скромной девочки в юбках ниже колен, до уверенной в себе женщины в обтягивающих платьях от Versace. Детальнее о том, как принцесса Диана стала иконой стиля — читайте в нашем материале.

Теги
принцеса Діана , Стиль
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