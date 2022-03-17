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Мисс Мира 2021: кто победил в международном конкурсе красоты

17 марта 2022, 11:03
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Міс Світу 2021

16 марта в Пуэрто-Рико прошел конкурс красоты – Мисс мира 2021. Так, победительницей стала 23-летняя Каролина Белявская из Польши.

Напомним, что финал конкурса должен был произойти еще в декабре 2021 года, но его перенесли из-за всемирной пандемии — сразу несколько претенденток на тиару победительницы заразились Covid-19.

Так, первой вице-мисс стала американка Шри Сайни, второй вице-мисс – участница из Кот-д’Ивуар Оливия Яс.

Победительница Мисс мира Каролина Белявская родом из польского города Лодзь.

Она имеет высшее образование — степень магистра в области управления. В дальнейших планах — получить докторскую степень.

Среди других интересов — работа моделью, ныряние с аквалангом и игра в теннис. Каролина также мечтает стать мотивационным спикером.

Так, победительница Мисс мира 2021 года всячески поддерживает Украину, и неоднократно выражала поддержку нашему народу. Она делится своими переживания с поклонниками в Instagram.

— В настоящее время весь мир взволнован несправедливостью страданий Украины. Мы даже не можем себе представить, что сейчас испытывают эти люди. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы помочь беженцам войны, прибывающим в Польшу. В первый день вторжения наша нация немедленно отреагировала и организовала все возможное, чтобы позаботиться обо всех этих невинных людях, ищущих безопасности. Я должна признать, что никогда не была так горда тем, что являюсь полячкой, — заявила Белявская.

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