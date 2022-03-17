16 марта в Пуэрто-Рико прошел конкурс красоты – Мисс мира 2021. Так, победительницей стала 23-летняя Каролина Белявская из Польши.

Напомним, что финал конкурса должен был произойти еще в декабре 2021 года, но его перенесли из-за всемирной пандемии — сразу несколько претенденток на тиару победительницы заразились Covid-19.

Так, первой вице-мисс стала американка Шри Сайни, второй вице-мисс – участница из Кот-д’Ивуар Оливия Яс.

Победительница Мисс мира Каролина Белявская родом из польского города Лодзь.

Она имеет высшее образование — степень магистра в области управления. В дальнейших планах — получить докторскую степень.

Среди других интересов — работа моделью, ныряние с аквалангом и игра в теннис. Каролина также мечтает стать мотивационным спикером.

Так, победительница Мисс мира 2021 года всячески поддерживает Украину, и неоднократно выражала поддержку нашему народу. Она делится своими переживания с поклонниками в Instagram.