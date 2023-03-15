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Минкульт изменит правила выезда артистов за границу — необходимые документы

15 марта 2023, 08:54
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
выезд за границу артисты
Источник: Depositphotos

Министерство культуры и информационной политики Украины обновило правила выезда артистов за границу. Речь идет также о художниках и журналистах.

Так, выезд за границу не может длиться более 60 дней. При этом необходимо предоставить ряд документов. Об этом в эфире телемарафона Единые новости рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

 

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Для выезда необходимо будет предоставить:

  • подтверждение, что в их организациях ведется военный учет;
  • контракты — для чего уезжают;
  • если целью выезда является продвижение Украины или сбор средств — отчет по возвращении;
  • если дипломатические визиты — также должен быть отчет.

Напомним, ранее выезд артистов за границу оказался под угрозой из-за их недобросовестных коллег, которые пользуясь положением покинули нашу страну.

Сперва скандал разгорелся вокруг стендап-комика Андрея Щегеля. Тот признался, что сбежал в Турцию ради собственного комфорта, а также сделал ряд провокационных заявлений о войне в Украине. Позже он принес извинения, но было поздно.

Вслед за этим стало известно и о режиссере Тарасе Голубкове, который выехал за границу якобы для съемок документального фильма о войне, а сам уехал снимать клипы для российских артистов.

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Теги
за кордон Минкульт українські зірки
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