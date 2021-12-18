18 декабря прошел девятый выпуск шоу Україна має талант. Участники всячески пытались удивить судей и услышать от них три заветных Да.

На сцене перед зрителями появились мальчик-каучук, фокусник, акробаты, незрячий уличный музыкант и многие другие. Также Сергей Притула исполнил рэп, текст к которому придумал на ходу.

Первым удалось удивить судей мальчику-Каучуку Антону Сидоренко. Он занимается в цирковой студии уже пять лет, однако когда попал в нее, умел лишь стоять на мостике.

Также попытался покорить сцену талантов фристайлер Михаил Шевченко, который на сцене и составил трек из слов судей — пони, Притула, космос, однако что-то пошло не так и волнение сыграло свою роль.

Сергей Притула отметил, что может намного лучше и продемонстрировал свои способности, зачитав рэп-импровизацию.

Фокусник из Киева Владислав Кочуруга прочитал мысли судей и разблокировал iPhone Ксении Мишиной без пароля. Притула отметил, что уже видел такое, однако другие судьи сказали Да, чем дали шанс участнику пройти далее.

Красные кнопки от судей получил вокалист Валерий Дичаковский. Активист спел про отсутствие горячей воды.

Зажгла на сцене Україна має талант команда Workout Style team. Также растопил сердце судей и зрителей незрячий уличный музыкант Геннадий Суменков. Он исполнил джаз, после которого зал аплодировал стоя, а Притула, Кот и Мишина подошли к нему, чтобы обнять.

Пара акробатов Duo Paradise исполнили большой спектр сложных акробатических элементов, за что получили пропуск в следующий этап шоу.

— Это было столь тонко, столь осторожно, эротично и сексуально! Я даже увидела, каким большим смыслом может быть женщина для своего мужа, — сказала Ксения Мишина.

Мимы Quartet DEKRU устроили настоящий вау-эффект. Они очаровали своими движениями судейскую тройку и зрителей.

— Спасибо вам огромное. Это был очень крутой перфоманс. Я просто погрузился в мир, который вы нам предложили. У меня создалось такое впечатление, будто я нырнул к вам с маской и трубкой и все это видел. Это тот случай, когда ты не хочешь, чтобы номер заканчивался, ― не сдержал свой восторг Сергей Притула.

В девятом выпуске шоу Україна має талант выступила воздушная гимнастка-самоучка Елена Демчук. 26-летняя девушка исполнила сложные трюки, за которые услышала от судей три заветных Да.

С мечтой стать популярный на сцене талант шоу предстал вокалист Никита Прилуцкий. Преподаватель актерского мастерства онлайн мечтает стать Народным артистом, поэтому хочет, чтобы как можно больше людей его увидело.

Никите удалось удивить судей и даже заставить их танцевать, однако вокальные данные Притула, Кот и Мишина не оценили, хотя Ксения отметила, что это хит. Сергей же вовсе нажал красную кнопку.

18 декабря стали известны финалисты шоу Україна має талант — читайте на Фактах ICTV.